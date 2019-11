Tra una settimana la trasferta a Pisa: 500 biglietti disponibili per gli spezzini

La Spezia - Al momento sono 500 i biglietti disponibili per il settore ospiti dello stadio Romeo Anconetani. La disponibilità è minore rispetto al passato ma a sette giorni dalla gara è presto per avere informative ufficiali. Di certo la partita richiamerà il pubblico delle grandi occasioni e la dotazione per i tifosi che partiranno dalla Liguria potrebbe non essere sufficiente. Il tempo passa ma il fascino della sfida ai toscani è invariato a maggior ragione che, per una volta, la partita è programmata per il pomeriggio di sabato alle 15.



Lunedì sarà un giorno fondamentale sotto questo profilo: è infatti previsto il Gos nel quale si decideranno le linee guida del dispositivo di sicurezza che fungerà da cornice alla gara vera e propria. Le questure di Pisa e La Spezia come di consueto dialogheranno per tutta la settimana in modo da organizzare al meglio l’arrivo e la partenza dei tifosi ospiti.