Tra una settimana la Spezia si colora d'azzurro per il basket

Ieri l'assessore Brogi ha portato il saluto della città all'Italia che si gioca l'Europeo 2019.

La Spezia - Si dividono tra il PalaMariotti per il parquet e il PalaSprint per la palestra le ragazze di coach Marco Crespi. Manca una settimana alla partita contro la Svezia che, comunque vada, deciderà se l'Italia del basket femminile sarà parte dell'Europeo 2019. In mezzo c'è la trasferta croata di sabato, tutto il tempo per far salire l'attesa alla Spezia che per la prima volta si trova ad ospitare un match di questa importanza. Ieri pomeriggio il saluto della città è stato portato dall'assessore Lorenzo Brogi che si è soffermato con la carovana azzurra per qualche minuto, strette di mani sorrisi e foto di rito.



Per la sfida di mercoledì prossimo ci si attende il pienone. Ci sarà pubblico da tutto il Nord Italia e non solo: pullman di appassionati sono stati organizzati da Genova, Savona, Imperia, ma anche dalla Toscana e dell'Emilia-Romagna. La prevendita dei biglietti per il match è ufficialmente aperta in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket e su www.vivaticket.it/ita/event/italia-vs-svezia/122537. L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 4 anni. Ingresso a prezzo ridotto da 5 a 14 anni e Over 65. Per tutte le altre info, scrivere a ufficiostampa@mgsport.com.