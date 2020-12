La Spezia - Il giorno dopo Spezia-Hellas prende il via il calciomercato estivo. La sessione inizia il 4 gennaio 2021 e si concluderà il 1° febbraio successivo. Quattro settimane piene dunque per correre ai ripari per i club italiani. Il primo passo in casa Spezia sarà trovare una soluzione per i calciatori giudicati in esubero, gli ingressi saranno dunque condensati solo nella seconda metà del mese.