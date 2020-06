Tra tre settimane luci accese allo stadio Picco

La Spezia - L'antipasto sarà Ascoli-Cremonese, recupero della partita che si doveva disputare il 22 febbraio scorso. La serie B ricomincia proprio dalla sfida salvezza del Del Duca, in modo da rimettere in pari il calendario. Lo fa limando qualche giorno rispetto alle prospettive più ottimiste che venivano sussurrate solo un mese fa. Si riparte quindi già mercoledì 17 giugno dalla città in cui erano stati presentati i calendari dieci mesi fa, poi tre turni infrasettimanali con chiusura della stagione (ir)regolare il 1° agosto. A seguire play-off e play-out, con finale che vale la serie A il 20 agosto.

Questo il calendario di massima che esce dall'Assemblea di Lega B tenuta in videoconferenza oggi pomeriggio, da sottoporre lunedì prossimo al Consiglio federale per il via libera definitivo. Lo Spezia, al netto di anticipi e posticipi, scende in campo nel fine settimana del 21 giugno contro l'Empoli al Picco, poi il cammino lo portera una settimana dopo (il 27 giugno) a Verona contro il Chievo per poi chiudere il mese martedì 30 in casa contro il Pisa. Subito trasferta per Frosinone il 4 luglio, poi si ritorna a casa l'11 contro il Cosenza, viaggio comodo in infrasettimanale a Livorno (14 luglio) e ancora al Picco contro il Venezia il 18 successivo. Settimana finale che si inaugura a Cremona (25 luglio), derby del Bracco contro l'Entella il 28 e tre giorni dopo chiusura all'Arechi contro la Salernitana.

Si gioca su due turni, un pre-serale e un serale: indicativamente 18 e 21, ma bisognerà parlarne con DAZN. Confermate le cinque sostituzioni a partita, norma che era già stata abbozzata ad inizio stagione e che gli eventi hanno affrettato. Ai play-off e ai play-out dovrebbero diventare sei: cinque durante i novanta minuti regolamentari e una in più negli eventuali tempi supplementari. Si potrà dunque cambiare più di metà dell'undici di partenza. La formula degli spareggi rimane la stessa: l'ultimo posto per la A viene deciso tra il 4 ed il 20 agosto.