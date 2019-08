Tra Spezia e Arzachena sarà partnership tecnica

La Spezia - E' fatta per lo sbarco in Sardegna della Stichting Social Sport. Si chiama Arzachena Academy Costa Smeralda la società che rileva il titolo sportivo della quasi omomina che ha mancato l'iscrizione alla serie C dopo tre anni di professionismo. La Figc ha già informalmente dato il via libera alla partecipazione in sovrannumero al prossimo campionato organizzato dalla Lega nazionale dilettanti, ora si attende il closing con il gruppo di Gabriele Volpi e il varo del progetto tecnico. Un progetto che contempla una sponda con il "settore giovanile dello Spezia Calcio, con l’interscambio di giovani di entrambe le squadre". Così recita una nota della stessa Stichting Social Sport.

L'Arzachena rinasce sul filo di lana, sono proprio gli emissari dei galluresi gli ultimi ad aver presentato i documenti alla Figc dandosi il cambio con quelli della Lucchese, che ha seguito lo stesso iter insieme al Foggia e al Palermo. "Quando ormai tutto sembrava perduto e i tempi non avrebbero consentito di iscrivere l’Arzachena Calcio al campionato nazionale dilettanti e di scongiurare l’ eventuale ripartenza solo dalla seconda categoria, il sindaco Roberto Ragnedda, con la sua paziente opera di convincimento e di cucitura ha individuato nel gruppo di Gabriele Volpi il partner ideale per salvare la società ed iscriverla al campionato 19/20" enfatizza la nota del fondo olandese che finanzia anche lo Spezia e la Pro Recco nella pallanuoto.



I confini dell'operazione saranno più chiari nei prossimi tempi. Intanto il gruppo Volpi sottolinea nel comunicato che annuncia l'addizione l'esperienza con l'Abuja: "Un’accademia importante in Nigeria che ospita 70 giovani ai quali riserva un’intensa attività di formazione sia sportiva che culturale, con l’obiettivo di reinserirli nella collettività o, nei casi meglio performanti, di proporre loro un percorso professionale nel settore calcistico internazionale. Le premesse sono particolarmente avvincenti, anche perché gli esponenti del gruppo Volpi hanno vivamente richiesto la presenza fra la compagine societaria e fra i componenti del Consiglio di Amministrazione di esponenti dell’imprenditoria locale, al fine di garantire una continuità con il radicamento territoriale particolarmente perseguito dalla filosofia del gruppo".

Il versamento di 300mila euro necessario all'iscrizione è già stato fatto. Ora si lavora all'organizzazione di un evento-presentazione della nuova compagine societaria e dei piani di sviluppo e di reclutamento che i dirigenti della società vorranno avviare. "Una collaborazione in grado di garantire certezze e prospettive ad un settore così pregnante per la crescita e la formazione delle nuove generazioni, come quello calcistico, nel quale il gruppo Volpi è da anni impegnato con un forte richiamo sociale" è la chiosa.