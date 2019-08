Torneo di tennis tavolo "Estate spezzina", festa dello sport al Pala Mariotti

La Spezia - Comincia a diventare appuntamento fisso il torneo "Estate Spezzina" che anche quest'anno ,sotto la attenta regia del TT. Club La Spezia, si è svolto al Pala Mariotti.

Due giorni di gare che hanno visto impegnati il venerdì, nella categoria amatori, una trentina di atleti, ai quali si sono uniti al sabato altri 50 atleti giunti da ogni parte d'Italia per le tre categorie "professional" in programma.

Nella categoria amatori l'ha spuntata il figlio d'arte, Cafici Simone, che ha battuto in finale un Emanuele Angeloni che si conferma "runner up" dopo quello della passata stagione.

Nel 6^ Categoria Roberto Bonfigli portava a casa il bottino pieno per la prima volta in carriera al quale fanno compagnia sul podio Brando Aurora, Niccolò Bassi e Cafici Andrea.

Nel 5^ Categoria il nostro Francesco Di Monda si laurea campione non perdendo nemmeno un set in tutto il torneo, dettaglio non da poco che dà ancora più rilievo ad un risultato già comunque di prestigio sul podio anche Cesare Guidi, Luciano Santo e Antonino Brighetti.

Nell'assoluto invece è il Presidente Michele Bertolotti ad arrivare fino all'atto finale dove è costretto ad arrendersi al numero 1 del seeding Teatino Angelo con Michele Maggi a completare il podio assieme a Mazzocco Fausto. Appuntamento fissato per il 2020 con la terza edizione