Torneo Kinder, ecco com'è andata

La Spezia - Concluso al Circolo Tennis Spezia il Torneo Kinder, come sempre magistralmente diretto da Antonella Finazzi in qualità di Giudice Arbitro, con circa 100 iscritti tra le varie categorie: gran contributo del consigliere Matteo Manno.



Queste le finali…

Under 9 maschile

Gallo Filippo-Cozzani Tommaso 6-1 e ritiro

10 anni (maschi)

Tondo Stefano-Fiorucci Filippo 6-3 e 6-2

11 anni (maschi)

Righetti Samuele-Granai Francesco 6-1 e 6-2

12 anni (maschi)

Borzonasca Davide-Andreazzoli Joele 6-1 e 6-4

13 anni (maschi)

Mammi Tom Arthur-Lippi Samuele 6-3 / 2-6 / 6-2

14 anni (maschi)

Aversa Alessandro 6 4 7 Athuman Ricky 6-3 / 4-6 / 7-5

15-16 anni (maschi)

Faraca Aldo-Guarducci Giacomo 6-4 e 6-4

9 anni (femmine)

Sundas Sofia-De Marinis Allegra 6-4 e 6-4

10 anni (femmine)

Pessina Carola-Beecroft Elettra 6-4 / 4-6 / 7-4

11 anni (femmine)

Borgna Gemma-Simonetti Giorgia 6-4 e 6-2

12 anni (femmine)

Grammaticopolo Martina-Lazzini Emma 6-1 e 6-2

13-14 anni (femmine)

Trivella Ludovica-Solari Guia 7-5 e 6-3

15-16 anni (femmine)

Tobia Alice-Di Casale Benedetta 4-6 / 6-2 / 6-0



Nel frattempo vittoria dell’ Under 10 del Cts sul Biancorosso Carcare per 2-0; mentre la squadra di Serie D4 spezzina ha perso 3-0 col Circolo Tennis Follo.