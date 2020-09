Torneo Alinò, Moto Masini Officina è campione

La Spezia - Moto Masini Officina si aggiudica la 45esima edizione del torneo notturno over 45 "Locanda Alinò" organizzato dal lontano 1976 dal professor Pier Giorgio Baudinelli. Questo il responso della bella serata di sport e fair-play vissuta (giovedì sera) al campetto sintetico dell'Arci Pianazze nel rispetto di tutti i protocolli legati all'emergenza Covid.

Ad iniziare la serata la finale 3° posto vinta dal NonsoloTabacchi di Massimo Venturini (2-1) su una pur valida Studio Tavilla del dott. Rinaldo.



L'attesa finale non ha smentito le attese con un emozionante 3-2 nonostante i ragazzi di Ceparana di Mauro Baldassini fossero andati ben due volte in vantaggio ma il grande cuore dei gialli di mister Locori ha permesso il sorpasso decisivo in un rocambolesco finale. Per il "clan" Masini grande gioia considerato che l'unica vittoria risaliva al lontano 1998 con poi ben tre finali perse. Nella fase preliminare erano state eliminate Tipografia Pse, Casoni Caldaie, Autocarrozzeria La Pianta, Baldini Elettrodomestici, ristorante da Sandro e Salumificio Pignone.



Per le classifiche finali: goleador (Pinseria Bella Napoli) Moscoloni, regista (Frantoio Lucchi Guastalli) Bottiglioni , miglior portiere (Ass.ne Generali) Porrini, gol più bello (Ottica Damiani) Paita, Fair-Play (ristorante Pin Bon) Venturini, coppa disciplina (La Pia Centenaria) Albertin, miglior "vecio" (Cantine Lunae Bosoni) Tavilla, rifinitore (Panificio Stradini) Modica.



Moto Masini: Mennillo, Masini, Tedeschi, Bottiglioni, Moscoloni (1), Porcu (1), Olivieri, Casarino, Tedde (1). All. Mauro Locori

Granfrutta Sarzana: Porrini, Terribili (1), Paita, Ruggia, Lombardi, Adorni, Modica, Casalini(1), Albertin. All. Gianni Bonati



A conclusione della serata la ricca premiazione con la consegna dell'artistico trofeo dell'Incisoria Pallone offerto dai titolari del locale di Via del Molo alla presenza dell'ex arbitro internazionale Luca Maggiani.