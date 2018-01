Torneo Alinò, 999 partite dal 1976 ad oggi

La Spezia - Quella 2018 per il torneo di calcio a sette 'Locanda Alinò' sarà l'edizione numero 43. Il torneo più longevo della provincia spezzina ha preso il via nel settembre del 1976, coinvolgendo generazioni di spezzini. "Ad ospitare da sempre il torneo gli efficenti impianti sportivi dell'Arci Pianazze con la disponibilità nel corso degli anni dei suoi mitici e compianti presidenti da Filippo Borrini a Franco Cresci sino all'attuale Mario Arfanotti con i vice Alberto Cappi e Silvano Spadoni. Unica eccezione in occasione della 40^ edizione, con la finale disputata al Ferdeghini grazie alla disponibilità dell'allora presidente dello Spezia calcio Nanni Grazzini e di Gabriele Volpi - dichiara il prof. Pier Giorgio Baudinelli, patron dell'Alinò -. Cogliamo l'occasione delle festività per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nel corso degli anni a mantenere viva questa simpatica ed unica manifestazione sportiva. Oltre ovviamente ai fratelli Ciro e Beppe del locale di via del Molo si menziona anche Paolo Rebecchi dell'ass.ne Generali, Rosanna e Francesco del ristorante da Sandro,Lino dell'Incisoria Pallone, Luca della pizzeria Pepe Nero, Mirko Motto dell'Ottica Damiani, Andrea del ristorante Pin Bon, la palestra Scorpions Fight Club di v.Venezia e la Pia Centenaria". Baudinelli ricorda "con emozione tutti gli amici che nel corso degli anni con goliardia e sportività hanno frequentato il campetto a sette dell'Arci Pianazze ed un particolare pensiero va ad alcune persone speciali scomparse ma sempre vive nei suoi ricordi quali Mattia Sorrentino, Adriano La Pera, Gianni Neri e i giornalisti Fulvio Magi e Paolo Rabajoli".

Gli incontri disputati dal 1976 ad oggi hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 999, con ben 5.208 reti realizzate. E allora, tutti pronti per l'incontro numero mille e per tante altre reti.