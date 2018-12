Tornano Terzi e Bidaoui, il Crotone ha grandi firme

Per Marino un poco di scelta in più tra difesa e attacco, confermato invece il centrocampo di lotta e di governo dell'ultimo mese. Calabresi in crisi, ma davanti hanno Firenze, Budimir, Stoian e Simy.

La Spezia - Sei punti che potrebbero dare un sapore diverso al cenone di Capodanno. Lo Spezia inizia a giocarseli da questa sera, prima il Crotone allo "Scida" e poi il Lecce in casa. L'emergenza diffusa è finita con l'ultimo turno perché Bidaoui e Terzi hanno scontato le rispettive squalifiche e tornano a disposizione di Pasquale Marino che è intenzionato a metterli subito in campo. C'è poi la conferma di un centrocampo che ha trovato solo applausi in questi tre turni senza Maggiore e Crimi e il "sacrificio" di Gyasi che anche questa sera gioca da centravanti per penuria di colleghi.



Qui Spezia. Aquilotti quindi pronti a schierarsi con il solito 4-3-3. Lamanna, uno dei tanti giocatori in crescita in questo periodo, sarà come sempre il portiere designato con Terzi e Capradossi centrali. I terzini sono Augello a sinistra e il vicecapitano De Col a destra, tornato con una prova molto convincente. In mediana c'è Ricci con Bartolomei e Mora mezzali. In avanti si va verso la staffetta Vignali-Bastoni a destra, con Gyasi centravanti e Bidaoui largo a sinistra.



Qui Crotone. Massimo Oddo medita un turnover importante per dare una scossa a una squadra che costa milioni e rende briciole. Ma anche con la panchina la formazione calabrese è di altissimo livello. In attacco il trio designato vede Firenze e Stoian esterni con uno tra Budimir e Simy centrali, giusto per fare un esempio. Schierati in linea di fronte a Cordaz dovrebbero esserci Faroni, Sampirisimi, Vaisanen e Martella. Il regista è Barberis con Rodhen e uno tra Zanellato e Molina a sinistra.