Torna la tradizione dei "terzi tempi" tra i tifosi dello Spezia e del Cittadella

La Spezia - Inizia il nuovo Campionato 2019//2020 di Serie B e per la 1^ giornata casalinga in notturna Cttadella-Spezia di sabato 24 agosto alle ore 21 riprende anche la gioiosa tradizione del cosiddetti "Terzi Tempi", effettuati con numerose squadre ogniqualvolta possibile per motivi tempistici e organizzatvi.

Un pullman spezzino con il noto gruppo "Belini Frizzanti" sosterà ancora nel pre-partita di Cittadella-Spezia alla nota Pizzeria “da Franco” in Borgo Treviso, ove per l'occasione è stato riproposto il saluto e scambio-gadget avvenuto la scorso 9 febbraio fra i tifosi liguri e una delegazione granata (nella foto allegata).

L’iniziativa prosegue così questi incontri (promossi negli anni direttamente dal Coordinamento CCCG o dai singoli vari Club affiliati) all’insegna dei veri valori sportivi e del motto “avversari in campo e amici fuori” della Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio-FISSC , oltrechè dagli insegnamenti del presidentissimo-fondatore AS Cittadella 1973 Angelo Gabrielli e del suo motto "amiamo il Cittadella e onoriamo il calcio" affisso nella gigantografia del tunnel-Tombolato.

In particolare, l’incontro avviene anche per la relazione sorta nella scorsa partita di andata Spezia-Cittadella con il socio Giovanni Borsa ospitato alla trasmissione di Rai Due “B come Sabato” e che ritroverà il collega ligure Pierluca Romano con cui partecipò alla diretta-tv dallo Stadio “Alberto Picco”.

Il pullman della comitiva spezzina con Fabrizio Sarti (nella foto allegata in trasferta alla partita di Coppa Italia a Sassuolo domenica scors 18 agosto) giungerà alle 18.45 direttamente “da Franco” in Borgo Treviso e subito dopo la cena (con il saluto di accoglienza e lo scambio di gadget) dirigendosi al parcheggio Curva Nord del “Tombolato” per la partita delle ore 21.

La partecipazione è aperta per tutti i club, gruppi, amici sportivi, al costo di euro 12 da pagare sul posto e prenotazione-obbligatoria entro venerdì 23 agosto alle ore 18 a questi recapiti cccgcittadella@gmail.com - 337.404040 - 338.2091022.