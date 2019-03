Torna la serie B, stasera di parte con Cremonese-Verona

La Spezia - Continua il testa a testa tra Brescia e Palermo, separate da un punto in classifica, che si contendono il primato anche in questa undicesima giornata della Serie BKT. I lombardi affronteranno in casa un Foggia in piena bagarre salvezza, i siciliani andranno al San Vito-Marulla per sfidare il Cosenza. Terzo incomodo il Lecce che, in caso di passo falso di entrambe, potrebbe approfittarne per raggiungere il primato ma la conditio sine qua non è la vittoria sul Pescara di Pillon, che di contro sogna l’aggancio ai salentini. Impegno in anticipo per l’Hellas Verona che va a Cremona, mentre il Benevento va al Del Duca dove troverà un Ascoli chiamato al riscatto dopo il pesante k.o. nella prosecuzione del match con il Lecce. Importante in chiave salvezza Carpi-Crotone così come per il Padova diventa fondamentale il derby col Cittadella. Completano il quadro Livorno-Perugia e Salernitana-Venezia.