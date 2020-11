Torna la goal line technology, ora installata al Manuzzi di Cesena

La Spezia - Dopo quasi cinque anni, la goal line technology è pronta per tornare a funzionare allo stadio Picco. Per il sistema video, che permette di analizzare l'eventuale superamento della linea di porta da parte del pallone, non sarà un esordio alla Spezia. Lo Spezia Calcio lo aveva già dovuto installare nel gennaio del 2016, quando raggiunse i quarti di finale di Coppa Italia dopo aver eliminato la Roma all'Olimpico. Allora fu affrontata una spesa non indifferente per una singola partita, quella contro l'Alessandria poi persa nei minuti finali.

Ora, con la prospettiva di giocare la serie A in casa dal 5 dicembre (Spezia-Lazio) si vanno completando i lavori per ottenere la deroga. Chiaramente servirà anche "l'occhio di falco", che peraltro il club di Via Melara ha già acquistato dalla Hawk Eye. Ma per installarlo al Manuzzi-Orogel di Cesena, che solitamente ospita la serie C e quindi non ne aveva necessità. Sarà quindi l'ultima delle opere per il Picco prima di ottenere il via libera dalla Lega di serie A.