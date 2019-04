Torna l’attacco giovane e veloce da trasferta

Marino orientato ad avanzare Vignali per affiancarlo a Okereke e Da Cruz. In mezzo è ballottaggio tra Maggiore e De Francesco per sostituire Mora.

La Spezia - Aquile formato Benevento per battere il Foggia e mettere gli artigli sulla zona playoff. Marino ritrova l’attacco veloce che ha messo in crisi la corazzata campana da 10 milioni di monte ingaggi e punta ad utilizzarlo anche allo Zaccheria oggi pomeriggio. Di fronte una squadra dal potenziale parzialmente inespresso alla disperata ricerca di punti salvezza.

Si va dunque verso il trio giovane Vignali-Okereke-Da Cruz, quello che dovrà sfruttare i break di un centrocampo che perde Mora ma in cui ci sono Maggiore e De Francesco in ballo per sostituirlo. Ricci e Bartolomei sono invece conferme scontate. Davanti a Lamanna vanno Terzi, alla presenza 151 con la maglia bianca, e Capradossi. Augello come sempre si divora la fascia sinistra mentre a destra si rivede De Col, l’altro veterano aquilotto insieme al capitano.



A.BO.