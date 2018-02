Torna in pista la Honda di Doriano Romboni

Il 7 aprile a Follonica il "Romboni Day" per ricordare il grande pilota spezzino scomparso nel 2013 a soli 44 anni. Una manifestazione tutta dedicata alle due tempi, presente la famiglia di "Rombo".

La Spezia - Sarà una grande emozione vedere di nuovo la Honda sponsorizzata HB di Doriano Romboni tornare in pista per un giorno. L'occasione sarà il Romboni Day, previsto sabato 7 aprile 2018 all'esterno del Palagolfo di Follonica in Toscana. La prima giornata commemorativa del grande pilota spezzino, scomparso a soli 44 anni il 30 novembre del 2013 mentre girava in pista per commerorare Marco Simoncelli nel Sic Day.

Mai avrebbe pensato che da quel pomeriggio che doveva essere di festa sarebbe nata l'idea di un appuntamento simile per lui stesso. Rombo è stato uno dei grandi delle due ruote tra anni Ottanta e anni Novanta, e non a caso la sua figura è stata scelta per celebrare un particolare periodo delle competizioni a due ruote. Un corridore "che ha saputo tenere alto il tricolore durante la sua carriera, ma soprattutto per il suo cuore generoso, rispettoso delle regole della pista e dei colleghi", scrivono gli organizzatori.



"Questo è un evento di beneficienza che ha anche l'obiettivo di ricordare il meraviglioso mondo dei motori a due tempi. I piloti giunti con le loro due ruote, rigorosamente due tempi, potranno girare sulla pista del Palagolfo. Non sarà permessa nessuna gara di velocità e questo per espressa volontà dei familiari di Romboni". La manifestazione, organizzata da Moto Club Volterra e Moto Club Igp2t, prevede anche un'esposizione di moto da corsa degli anni Novanta e una mostra di oggetti utilizzati dal campione in pista e un "concorso di bellezza" tra tutte le moto presenti con premiazione finale. Ci saranno anche la moglie Sara e la famiglia di Romboni, e con loro tanti amici che non hanno dimenticato il grande campione che avrebbe compiuto cinquant'anni proprio nel 2018.