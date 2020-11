Torna in Serie D ligure il Santo Stefano Magra

La Spezia - A distanza di un po’ anni il Santo Stefano (ramo femminile del Valdimagra Volley Group) si riaffaccia alla Serie D, a cui è stato destinato dalla federvolley e nella stagione entrante prenderà parte, col nome di quella Zephyr Trading la cui sponsorizzazione del gruppo sembra crescere al di là della medesima sezione maschile: in cui sponsorizza la squadra di B nazionale.

Chissà che il ritorno rossoblù in D ligure non sia di buon auspicio, per quanto tanto tempo sia passato dai tempi della Nuova Oma, in

B1 nazionale.

Comando tecnico affidato all’esperto Lino Scattina; il quale avrà a disposizione la seguente giovanissima “rosa”…

Palleggiatori – Beatrice Graziani e Giulia Zammori.

Opposti – Sara Pedrelli e Virginia Rocio.

Centrali – Elena Casotto, Eleonora Guidi, Gaia Innocenti.

Schiacciatori – Lucrezia Erta, Agnese Rossini, Ginevra Volonnino.

Liberi – Martina Bonini ed Emily Guidi

Due a occhio e croce i rinforzi principali, quella Graziani rientrata dopo le esperienze al Podenzana e al Centro Spezia Autorev e la Guidi che ricordiamo già brillante al Lunezia Sarzana, giunta insieme alla sorella minore Emily.