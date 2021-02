Torna alla vittoria il Cagliari, l'Udinese stacca Spezia e Fiorentina

La Spezia - Tre partite tutt'altro che prive di interesse per lo Spezia questo pomeriggio. E' finita 1 a 0 per il friulani, grazie a un gol nel finale di Nestorovski, la sfida tra Udinese e Fiorentina, che prima del calcio d'inizio erano a quota 25 punti, proprio come lo Spezia, che ieri ha fatto 2 a 2 col Parma rimontando il doppio svantaggio. Ora l'Udinese stacca Aquile e gigliati, superando il Benevento (le streghe, anch'esse nel club dei 25 punti, giocano alle 18.00 a Napoli) e il Genoa, che, sconfitto 3 a 0 dall'Inter a San Siro proprio questo pomeriggio, rimane a quota 26. Chiude il menù delle 15.00 Crotone-Cagliari, che ha visto i sardi cogliere l'occasione dell'incrocio con l'ultima della classe per ritrovare dopo lungo tempo, e sotto la guida del neo allenatore Semplici, il profumo della vittoria, griffata da Joao Pedro e Pavoletti. I calabresi restano quindi ultimi a 12 punti, mentre i rossoblù, prima appaiati col Parma a 15 punti, approdato alla terzultima posizione, due lunghezze dietro il Torino. I granata, falcidiati dal Covid-19, recupereranno il match di questa giornata - in casa col Sassuolo - il prossimo 17 marzo. Prima della tornata pomeridiana, l'Atalanta aveva battuto 2 a 0 la Samp a Marassi, agguantando la Juventus - prossimo avversario dello Spezia - sul terzo gradino del podio.