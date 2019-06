Torna Spezia Fest, tre giorni per tramandare una passione

Appuntamento a fine mese alla Pinetina con un torneo di calcetto, cibo e tutto l'orgoglio aquilotto.

La Spezia - “I giocatori passano, la maglia resta” è uno degli slogan più genuini e utilizzati fra i tanti che riguardano la passione per il calcio, ma nella declinazione spezzina del motto si può aggiungere che oltre alla casacca restano anche i tifosi, indipendentemente dalle sorti sportive del club e dai risultati. Proprio sull'attaccamento incondizionato ai colori aquilotti e ad una presenza mai venuta meno anche nella stagione terminata da poco, si basa la sesta edizione di “Spezia Fest”, la tre giorni organizzata dai gruppi della Curva Ferrovia che si terrà dal 28 al 30 giugno negli spazi della Pinetina. Gli ingredienti saranno sempre quelli dell'amicizia, la condivisione, la passione per lo Spezia, il cibo e la musica.



“Il motto di questi tre giorni sarà 'ricominciamo da noi' – spiegano i ragazzi della Curva – perché la batosta dei playoff è stata grande, ma noi ci siamo sempre stati e insieme abbiamo sempre dimostrato di saperci rialzare dopo le delusioni, sportive e non. Per questo motivo abbiamo deciso che tutta la festa sarà incentrata sul valore e il calore del Picco, sulla gente che anche quest'anno ne ha calcato i gradoni e su tutti coloro che vogliono e possono avvicinarsi e sostenere la squadra della loro città”.



Il torneo - Nell'ottica di un maggior coinvolgimento dunque la prima novità di questa edizione riguarderà il torneo 4 vs 4 che si terrà sul campetto in sintetico che verrà allestito in viale Mazzini, con tanto di tribunette modulari nelle quali ricreare le sensazioni che si provano allo stadio. L'iscrizione sarà aperta a tutti (per info Simone 3409576359 – Manuel 3489203187) proprio con l'intento di far 'innamorare' altre persone agli aquilotti.



Di padre in figlio - Ancor più affascinante è la seconda novità che sarà proposta quest'anno e che vedrà i bambini alle prese con tutto ciò che riguarda la realizzazione di una coreografia: stoffa, stencil, pittura e disegni. Tutti materiali che saranno messi a disposizione per chi vorrà partecipare, magari insieme a mamma e papà, alla realizzazione di quella che potrebbe diventare una coreografia per il prossimo campionato.



Infine, come da tradizione, non mancheranno cucina e musica per tutte e tre le serate mentre eventuali ospiti saranno annunciati nei prossimi giorni. “Al di là delle presenze in casa e in trasferta – concludono gli ultras – abbiamo dimostrato, e ci è stato riconosciuto, di aver qualcosa in più in termini di passione e attaccamento. Per questo vogliamo condividere questi valori con tutta la città e far avvicinare più persone possibili, lo Spezia può unire tutti”.



Spezia Fest si aprirà venerdì 28 alle 18 e proseguirà fino al 30, mentre il torneo si giocherà nelle giornate di sabato e domenica.