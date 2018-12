Torna Augello, il Lecce è riposato e al completo

Stasera il "Picco" chiude il sipario sul girone d'andata della serie B. Marino deve chiedere un altro sacrificio agli attaccanti contro la formazione di Liverani, in salute e benedetta dal calendario.

La Spezia - Nessun miracolo di fine anno, Marino porta a termine il turn over applicato negli ultimi due turni senza poter riavere a pieno regime nessuno degli infortunati Maggiore, Galabinov, Mastinu, Crimi e Okereke. Gli ultimi due vanno in panchina stasera contro il Lecce, con qualche chance di giocare una manciata di minuti finali soprattutto per il nigeriano che potrebbe fare staffetta con Gyasi. L'italoghanese è ancora centravanti d'emergenza, ruolo che ha ricoperto con particolare propensione al sacrificio e che lo vede dover attingere alle residue energie anche nell'ultima partita del girone d'andata.

Rispetto a Crotone torna in difesa Augello al posto di Crivello sulla sinistra, Mora si accomoda nel ruolo di mezzala sinistra per De Francesco e Pierini si gioca il posto di attaccante esterno con Bidaoui. E' insomma sulla mancina che dovrebbero esserci le maggiori novità, con De Col e Vignali invece confermati sull'altra fascia. Probabile formazione: Lamanna tra i pali; De Col, Terzi, Capradossi e Augello in difesa; Bartolomei, Ricci e Mora in mezzo; Vignali, Gyasi e Bidaoui in avanti.



Qui Lecce. Per Fabio Liverani invece non esistono problemi di sorta. In primis perché non ci sono infortunati nel suo Lecce che è arrivato alla Spezia con una trentina di effettivi. Secondariamente perché, benedetto dal calendario, ha riposato nel turno di Natale e quindi non deve far rifiatare nessuno. Sarà 4-3-1-2 per i salentini che hanno tanta esperienza in serie B a dispetto del ruolo di neopromossa. C'è Vigorito in porta, a Vicenza con Marino e davanti a lui Venuti, Lucioni, Meccarielo e Calderoni. Armellino, Savone e Petriccione formano la mediana con Mancosu trequarti, Falco a partire più esterno e La Mantia centravanti.



Per chi non potrà essere al "Picco" con DAZN segui la SERIE BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND!