Torino sui nervi tra giudici, recuperi e calendario che stringe

La Spezia - Venerdì pomeriggio il secondo round di Lazio-Torino. Il primo è durato un'oretta, con i calciatori di Simone Inzaghi in "borghese" a passeggiare per l'Olimpico in attesa di un avversario bloccato dall'ASL del capoluogo piemontese. Il secondo arriva prima del fine settimana, lo firma il giudice sportivo che a questo punto ha due strade: stabilire il rinvio e decidere una data per il recupero della partita, decidere per il 3-0 a tavolino a favore dei biancocelesti e proporre il Torino per una penalità in classifica.

Per l'eventuale riprogrammazione del match i primi slot utili ad oggi sarebbero dopo Lazio-Spezia del 3 aprile o prima di Lazio-Benevento del 18 aprile. Il fatto è che difficilmente la questione tra avvocati sarà già chiusa per quelle date, visti i presupposti. I due club hanno già pronti i ricorsi, in un caso o nell'altro. E allora una decisione su Lazio-Torino pare destinata a slittare in avanti e diventare l'ago della bilancia della corsa salvezza, con il rischio di rimanere appesi alla decisione di un giudice per stabilire chi rimarrà in ballo per la terzultima piazza che significa serie B.

Un altro carico pesante di incertezza e potenziali polemiche, che arriva in un frangente in cui Urbano Cairo prova a dipingere i granata come vittime di una serie di decisioni arbitrali penalizzanti. Intanto prima della sosta per le nazionali, il Toro giocherà tre volte in una settimana recuperando la partita contro il Sassuolo in casa tra il match contro la capolista Inter e la trasferta di Genova sponda Sampdoria. Dopo lo stop, ad attendere Nicola c'è il derby di casa contro la Juventus.