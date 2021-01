Torino ampiamente rimaneggiato a San Siro, lo Spezia studia i prossimi avversari

La Spezia - Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi saranno spettatori interessati di Milan-Torino, partita che stasera apre gli ottavi di Tim Cup. I granata infatti saranno i prossimi avversari sulla strada degli aquilotti che sabato alle 18 saranno di scena all'Olimpico Grande Torino in una sfida salvezza che metterà in palio punti pesanti. Per questo stasera Giampaolo farà ampio turnover con l'eccezione di Rincon che sarà squalificato in campionato e dunque impiegato in coppa.

“Il primo pensiero è quello di essere competitivi – ha detto ieri l'allenatore – successivamente faremo la conta su chi sta bene e ha bisogno di recuperare, è la quarta partita in pochi giorni e qualcosa dobbiamo fare”.