Tommaso Augello votato l'Aquilotto reale sul sito ufficiale

La Spezia - E' Tommaso Augello ad aggiudicarsi il titolo di AQUILOTTO REALE per la stagione 2018-2019, grazie alle sei affermazioni ottenute in un campionato che lo ha visto tra i protagonisti assoluti della formazione guidata da Pasquale Marino, con 31 presenze per un totale di 2775 minuti nella sola regular season.



Una carriera in costante crescita, che passo dopo passo lo ha visto dimostrare il proprio valore prima in Serie D e poi in Lega Pro, prima dell'approdo in riva al Golfo dei Poeti avvenuto nell'estate 2017, con 14 gettoni totalizzati nel primo anno di Serie B. Tuttavia è nel campionato appena terminato che Augello è letteralmente esploso, conquistando tifosi e addetti ai lavori, sicuri di trovarsi davanti al miglior terzino mancino della serie cadetta, capace di abbinare doti atletiche degne di un maratoneta e qualità tecniche invidiabili.



Recordman della Serie BKT 2018-2019 di passaggi completati, capace di cross precisi ed anche autore di un pregevole gol contro il Cosenza, Augello si è imposto nella speciale classifica votata dal tifo spezzino al termine di una lunga volata con Mora e Okereke, i quali hanno chiuso al secondo posto in classifica con 5 affermazioni, mentre al terzo posto ecco Paolo Bartolomei a chiudere il podio con 4 successi.



E' dunque Tommaso Augello ad aggiudicarsi il titolo di Aquilotto Reale della stagione 2018-2019, succedendo nell'albo d'oro a Lorenzo Lollo, Marco Sansovini, Felipe Seymour, Andrea Catellani, Leandro Chichizola, Pablo Granoche e Giuseppe Mastinu e nei prossimi giorni verrà premiato alla presenza dei tifosi aquilotti.