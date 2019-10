Tocca a Gyasi provare a minare la fortezza Empoli

La Spezia - Tra i migliori in campo nella sfida alla Juve Stabia, usciti entrambi con i muscoli appesantiti dalla fatica. Sono Sveinn Gudjohnsen e Luca Mora i due del turnover per Vincenzo Italiano questa sera nel turno infrasettimanale sul campo dell'Empoli. Scelta legata anche al fatto che entrambi hanno sostituti in buona forma: al posto dell'islandese ci sarà Gyasi, che oltretutto offre caratteristiche "da trasferta", e per il mancino dentro Maggiore, esaltato dal debutto con l'under 21 azzurra. Scalpita infine Ragusa che dovrebbe trovare spazio sicuramente a partita in corso e che è sempre più vicino a trovare una maglia da titolare.

Lo Spezia dunque si presenta con il solito 4-3-3. In porta va Scuffet difeso ancora una volta da Terzi e Capradossi al centro e da Vignali e Ramos sui terzini. In mezzo il gioco è un mano a Matteo Ricci con Bartolomei, grande trascinatore in questo periodo, e Maggiore sulle mezzali. In avanti fiducia a uno scoppiettante Bidaoui e a un Federico Ricci un crescita, con Gyasi in mezzo a tentare di sfruttare la sua progressione.



Qui Empoli. Bandinelli è ancora squalificato, il pupillo di Cristian Bucchi lascia spazio a Bajrami nel 4-3-1-2 dei toscani. In avanti torna dall'infortunio La Gumina, che a Trapani aveva giocato un tempo, mentre in mezzo ci sarà Nikolau al posto di Maietta. Probabile undici di casa dunque composto da Brignoli, Veseli, Nikolaou, Romagnoli, Balkovec, Bajrami, Stulac, Frattesi, Dezi, La Gumina e Mancuso.