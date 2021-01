Tocca a Galabinov in Coppa Italia, Nzola ci prova per domenica

La Spezia - Tre centravanti a disposizione? No, grazie. Con mirabile tempismo, Piccoli va ko nella partita di campionato contro la Roma, quella che portava alla settimana del ritorno di Nzola. Per la verità il francese non è ancora tornato ad allenarsi con i compagni, ma si spera di riuscire a riaverlo in tempo per domenica quando al Picco arriverà l'Udinese. Nel frattempo però il 19enne atalantino ha sofferto di un problema muscolare che sarà valutato in queste ore e per cui c'è il rischio di uno stop. Per giovedì sera a Napoli, quarto di finale della Coppa Italia, spazio dunque a Galabinov.