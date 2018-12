Tifoso della Cremonese muore durante la trasferta di Foggia

La Spezia - Vuoto e silenzio allo stadio Zaccheria di Foggia. I tifosi della Cremonese non sono mai arrivati a destinazione perché a Teramo, durante una sosta in autogrill, il 43enne Federico Scazzoli ha avuto un malore ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Ieri sera l'anticipo di giornata è stato funestato da un trafico evento che ha spinto anche i tifosi di casa a ritirare gli striscioni. "Alla famiglia di Federico, a tutti i tifosi grigiorossi ed alla Cremonese vanno le più sentite condoglianze da parte del Presidente Balata e di tutto il mondo della Lega B", recita una nota della Lega. Per la cronaca la vittoria è andata ai padroni di casa, in vantaggio al 14' con Mazzeo e raggiunti al 22' con Mogos. Sul finire di tempo l’uno-due pugliese che dá una scossa al match: prima la “consueta” punizione di Kragl al 39' e tre minuti dopo il gol di Iemmello che fissa il punteggio sul definitivo 3-1