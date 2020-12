Tifosi di nuovo allo stadio, fortuna di chi ha gli scontri diretti in casa

La Spezia - Magari solo qualche centinaio inizialmente, fino alla graduale riapertura totale degli impianti. Che vada di pari passo con l'avanzamento del programma di vaccinazione nazionale che in questi giorni prende piede anche in Italia. Si torna a parlare di riammettere i tifosi negli stadi di calcio, anche se per adesso è più che altro un auspicio. "Speriamo il prima possibile", ha detto il presidente federale Gravina, lasciando intendere che l'industria del pallone vorrebbe poter tornare a staccare biglietti il prima possibile. Potenzialmente anche in questa stagione, con il rischio però di creare una chiara anomalia: alcuni scontri diretti saranno giocati con il pubblico e alcuni saranno invece stati disputati a porte chiuse. Con evidente svantaggio per chi si è trovato a giocarsi punti importanti senza un coro a favore.