Tifosi di Spezia e Cittadella insieme: passeggiata, pranzo e via verso lo stadio

La Spezia - Nella 1^ giornata di ritorno del campionato di Serie B Spezia-Cittadella di domenica 19 gennaio alle ore 15 riprende anche la gioiosa tradizione del cosiddetti "Terzi Tempi", effettuati dai tifosi granata con numerose squadre della B. Il "Salf Granata Club da Godi Fontaniva" effettua la trasferta nel completo pullman-due piani con gita a Pontremoli, mentre il popolare "Gruppo del Pullmino", che gira tutta l'Italia, si ritrova nel pre-partita per un brindisi di saluto con il noto gruppo locale aquilotto "Belini Frizzanti" con Pierluca Romano, Fabrizio Sarti e vari appassionati.



L’iniziativa prosegue i passati incontri e quello di andata dello scorso 24 agosto alla Pizzeria "da Franco" a Cittadella, nella tradizione dei "Terzi Tempi" (promossi negli anni dal Centro Coordinamento Club Granata-CCCG o dai singoli club e gruppi) all’insegna dei veri valori sportivi e del motto “avversari in campo e amici fuori” della Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio-FISSC e nel motto del presidentissimo-fondatore AS Cittadella 1973 Angelo Gabrielli "amiamo il Cittadella e onoriamo il calcio" (affisso nella gigantografia del tunnel-Stadio Tombolato).

In particolare, l’incontro avviene anche per la relazione sorta nella partita Spezia-Cittadella 2018 con i due tifosi granata Giovanni Borsa e ligure Pierluca Romano ospiti alla trasmissione di RaiDue “B come Sabato” in diretta-tv dallo Stadio “Alberto Picco” e in cui anche il Gruppo Pullmino venne ripreso nel pre-match.



Il pullmino dei "9 tifosi" granata, con l'organizzazione di Giuseppe Ferronato, partirà dalla consueta Via Ca' dei Pase (davanti alla sede AS Cttadella) domenica mattina alle 7 direttamente alla Spezia per una passaggiata marina e poi un tipico pranzo ai "Pescatori" sul lungomare della banchina del porto, con il gioioso incontro anche con la rappresentanza locale e Giampaolo Boldrin (presenza fissa del "Pullmino" e socio Club Granata Dino Pettenuzzo San Giorgio in Bosco e delegato FISS) a proseguire questa tradizione e... poi tutti al "Picco" a sostenere i reciproci colori.