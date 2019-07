Tifosi del Casarano aggrediti, annullata l'amichevole con il Perugia

La Spezia - Non si è giocata l'amichevole fra Perugia e Casarano in programma ieri pomeriggio a Pietralunga. Il club pugliese ha infatti spiegato tramite il proprio sito come prima della gara una decina di tifosi siano stati aggrediti verbalmente e fisicamente da alcuni avversari umbri subito dopo aver preso posto sull'unica tribuna.

“Nel tentativo di spostarsi – si legge - sono stati inseguiti. A questo punto due dirigenti della Digos hanno accompagnato gli stessi tifosi sul pulmino con il quale erano arrivati, pregandoli di attendere gli eventi. I tifosi hanno invece preferito abbandonare l’impianto. Preso atto dell’accaduto, la società ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni ambientali per disputare la partita, seppur amichevole, nel rispetto dei propri tifosi e dei valori dello sport. La società Casarano calcio ringrazia, tuttavia, i dirigenti del Perugia calcio per aver compreso la decisione e stigmatizzato l’accaduto”.

Proprio il Perugia avrebbe dovuto affrontare lo Spezia il prossimo 30 luglio, prima della rinuncia che ha portato la società a scegliere di disputare l'amichevole contro la Roma.