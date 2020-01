Tifosi Spezia e Cittadella: passeggiata, pranzo e partita

La Spezia - Nel pre-partita Spezia-Cittadella della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B Spezia-Cittadella di domenica 19 gennaio è ripresa anche la gioiosa tradizione del cosiddetti "Terzi Tempi", effettuati con numerose squadre. Stavolta è stato il popolare "Gruppo del Pullmino", che gira tutta l'Italia, che si è trovato per un brindisi di saluto con il noto gruppo locale aquilotto "Belini Frizzanti" con Pierluca Romano, Fabrizio Sarti e vari appassionati, proseguendo i passati incontri e quello di andata dello scorso 24 agosto alla Pizzeria "da Franco" a Cittadella. Una iniziativa, quella dei "Terzi Tempi", promossa negli anni dal Centro Coordinamento Club Granata-CCCG o dai singoli club e gruppi, all’insegna dei valori sportivi e del motto “avversari in campo e amici fuori” della Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio-FISSC e nel motto del presidentissimo-fondatore AS Cittadella 1973 Angelo Gabrielli "amiamo il Cittadella e onoriamo il calcio" (affisso nella gigantografia del tunnel-Stadio Tombolato) e anche con un brillante e saporito scambio enogastronomico.



Il pullmino dei "9 tifosi" granata, con l'organizzazione di Giuseppe Ferronato, tra cui Giampaolo Boldrin (Club San Giorgio in Bosco e delegato FISSC) e Maria Luisa Prai (del noto punto granata Caffè Treviso) è partito dalla consueta Via Ca' dei Pase (davanti alla sede AS Cttadella) domenica mattina alle ore 7 direttamente a La Spezia per una passaggiata marina in zona-porto e poi un piacevole e tipico pranzo al ristorante dai "Pescatori", con l'incontro anche con la rappresentanza locale.e reciproco scambio di doni con un pregiato veneto Prosecco-doc e i calendari aquilotti.

E poi tutti sportivamente al "Picco" a sostenere i propri colori.