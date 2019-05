Theophilus Awua ha già un corteggiatore, la Reggina in serie C

La Spezia - Sei reti in 30 partite, ancora una volta la Calabria si dimostra terra fertile per i giocatori nigeriani dello Spezia. Dopo Okereke a Cosenza, è stato Theophilus Awua a trovare maturazione in serie C nell'ultima regionale continentale d'Italia. Con il Rende una stagione da protagonista per il classe 1998 destinato a giocarsi le sue chance in ritiro con la maglia bianca. Ieri però è già arrivato il primo attestato di stima, quello del ds della Rrggina Massimo Taibi: "Awua del Rende è un ottimo giocatore, mi piace moltissimo. Ne parlavo proprio oggi, lo ritengo un buon elemento - ha detto delineando il quadro del tipo di calciatori che gli amaranto cercheranno in estate - Punteremo a giocatori che possano fare la differenza. Ogni categoria ha i propri giocatori e i propri allenatori".