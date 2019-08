The Challenge Urban Fit, quando sport e solidarietà invadono le vie della città

La Spezia - Grande successo per The Challenge Urban Fit, l'evento realizzato per sostenere il piccolo Edo nelle cure specialistiche di cui ha forte bisogno.

L’assessorato allo Sport guidato da Lorenzo Brogi ha sostenuto sin da subito questa iniziativa tornata in città per la seconda volta.

"Siamo stati i precursori in provincia - afferma Borgi - e hanno seguito il nostro esperimento Lerici e a breve anche Sarzana. Fare sport all’aria aperta, riscoprendo percorsi cittadini è qualcosa di unico, ci si muove e si visitano luoghi cittadini. È poi un ottimo mezzo di promozione del territorio perché spesso a questi eventi vengono anche persone da fuori. Sabato avrete visto una marea di atleti con maglietta gialla e cuffie fluo correre e divertirsi per le vie cittadine: erano i ragazzi di Urban Fit. E se alla sana attività fisica si associa anche uno scopo benefico il successo è assicurato. Un grande grazie a Gloria Solerzano per l’impegno che dimostra sempre e a tutti i suoi collaboratori".