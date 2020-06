La Spezia - Un'altra buona notizia in vista della ripresa dei campionati di calcio. Tutti gli arbitri testi fino ad oggi nel ritiro di Coverciano sono risultati negativi al Covd. Anche i fischietti dovranno ritrovare un'adeguata forma fisica prima di scendere in campo, così questa settimana è utilizzata dall'AIA per un ritiro degli addetti della CAN A e CAN B. Nuovi test sono programmati nei prossimi giorni.