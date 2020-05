Test per Pisa e Chievo, ad Empoli ci si allena con il pallone

La Spezia - Si chiude in settimana il cerchio dei club cadetti alle prese con i test sierologici e i tamponi. Oggi è toccato al Chievo Verona e alla Juve Stabia, in settimana seguono Pisa e Livorno dove tiene banco la questione della cessione del club. L'Empoli, prima avversaria dello Spezia in caso di ripresa del campionato, ricomincia da oggi ad allenarsi con il pallone a quanto riporta La Nazione, sempre rispettando il distanziamento. Pasquale Marino e lo staff quindi sono già tornati al campo di allenamento.