Test in famiglia, lo Spezia torna al Picco dopo tante settimane

La Spezia - Un sabato di riposo per poi ritrovarsi domenica e dare il via alla nuova settimana di allenamenti. Lo Spezia si avvicina a grandi passi alla ripresa del campionato di serie B che la vedrà protagonista dell'anticipo di venerdì 19 giugno al "Picco" contro l'Empoli. E proprio per riprendere confidenza con il calcio collettivo ieri la rosa è stata impegnata in un test a ranghi interni sul terreno del "Picco", che il gruppo ha ritrovato dopo tanto tempo. Giornata soleggiata, con Terzi e compagni che hanno disputato una gara intensa, segnata dai sigilli di Maggiore, Gyasi, Galabinov, Acampora e Erlic.