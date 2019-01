Test funzionale e lavoro per reparti, le Aquile puntano il Venezia

La Spezia - Dopo la ripresa dei lavori di ieri lo Spezia ha sostenuto quest'oggi una doppia seduta di allenamento in vista del primo appuntamento dell'anno, fissato per lunedì 21 gennaio alle 21, quando sul terreno del 'Picco' è atteso il Venezia guidato da mister Zenga, per il posticipo della 1a giornata del girone di ritorno. Mattinata di test e lavoro di potenziamento muscolare presso l'Intels Training Center 'Ferdeghini', mentre nel pomeriggio si è tornati lavorare a Follo: dopo una prima parte dedicata all'attivazione muscolare, esercitazioni basate sulla circolazione palla su spazi ristretti, dunque parte centrale dedicata al lavoro specifico per reparti con conclusioni a rete. Con l'arrivo della pioggia, fari accesi al 'Comunale' per la sfida finale a ranghi misti su settanta metri. Aggregato alla prima squadra il giovane primavera Bertacca; piscina e palestra per Crivello ed Erlic, lavoro personalizzato per Galabinov e Maggiore; a riposo Mora a causa di un attacco febbrile. Per domani è in programma una doppia seduta di lavoro: mattina alle 10, pomeriggio alle 15 presso il 'Comunale' di Follo.