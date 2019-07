Test e visite mediche, lo Spezia verso il raduno

La Spezia - Iniziati alla spicciolata i test atletici pre-ritiro per i tesserati dello Spezia Calcio. Chi già trova in zona ha approfittato per anticiparli mentre la maggior parte è ancora in vacanza ed è stata convocata ufficialmente per i giorni 12 e 13, quelli che immediatamente precedono il raduno e la partenza per il ritiro di Sarnano nelle Marche. In Appennino, oltre 500 chilometri di distanza dal Golfo dei Poeti, capitan Terzi (che firma ad ore il rinnovo annuale dopo il positivo incontro conclusivo fra Angelozzi e il procuratore Rispoli) e compagni saranno accompagnati oltre al rinnovato staff tecnico e medico a disposizione di Vincenzo Italiano, anche dal team manager Nazario Pignotti, che si è occupato di andare a vedere di persona le diverse possibili location vagliate, e dal capo ufficio stampa Gianluca Parenti. Con l'obiettivo di riavere Erlic dal Sassuolo dopo un anno senza mezza presenza per via dell'infortunio patito proprio durante il ritiro estivo 2018, Angelozzi si muoverà a giorni alterni, tra un salto in ritiro per vedere da vicino l'aria che tira e gli appuntamenti in serie negli alberghi meneghini del calciomercato.



Lo splendido borgo dei Monti Sibillini è dunque pronto a diventare il quartier generale delle Aquile in vista della prossima stagione sportiva: la vicinanza di alberature e corsi d'acqua suggeriscono percorsi virtuosi per "mettere in bolla" i giocatori in vista dei primi impegni ufficiali: la comitiva salirà il 14 luglio e qui rimarrà fino al 29. Dopo soli sei giorni di fatiche con tanta resistenza come ogni principio di preparazione vuole, ecco la prima amichevole alle 18 del 20 luglio sul terreno del "Maurelli" contro la compagine locale del Sarnano, mentre il 30 luglio la rinnovata rosa a disposizione di Italiano scenderà a valle per raggiungere il "Renato Curi" di Perugia e testarsi contro i Grifoni alle luci dei riflettori. Nel mezzo altre due test amichevoli ancora da ufficializzare, il 23 e il 27 luglio: in una delle due occasioni di sicuro l'avversario sarà l'Ascoli che si trova in ritiro a Cascia, altra località del centro-italia storicamente utilizzata per i ritiri estivi. A fine mese lo Spezia scenderà in riva al Golfo per proseguire la preparazione al centro sportivo di Follo e prepararsi per l'esordio ufficiale in Coppa Italia, previsto nella seconda decade di agosto (primo turno il 4.8). A quel punto non mancherà molto dall'inizio del campionato, fissato infatti per il 23: i calendari si scopriranno soltanto a fine agosto, lo Spezia si aspetta di cominciare in casa, dopo che un anno fa aveva esordito al "Penzo" di Venezia.