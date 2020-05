Test e allenamenti facoltativi, la zona play-off si è già rianimata

La Spezia - Tutte in campo le squadre a caccia di un posto al sole. C'è una certa spaccatura in serie B tra quelle società che non vedevano l'ora di ricominciare e quelle che forse, sotto sotto, speravano di vedere tutto concluso con lo stop di marzo. Le prime corrispondono alla parte sinistra della classifica, le seconde alla destra. Grossomodo, e con qualche eccezione. Restando in zona Spezia, che ha aperto il centro sportivo di Follo dal 4 maggio, anche Crotone, Frosinone, Salernitana ed Empoli avevano battuto la stessa strada. Da ora si cambia marcia, in attesa che la fine della prossima settimana porti anche il via libera agli allenamenti collettivi. Oggi anche l'Empoli di Pasquale Marino ha comunicato di aver svolto test sierologici e tamponi: tutti negativi. Domani tocca ai granata di Mezzaroma e Lotito.