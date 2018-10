Test atletici per gli arbitri spezzini, parte una nuova stagione

La Spezia - “Siamo pronti a ricominciare la nuova stagione sportiva più forti e preparati di prima, memori dei grandi risultati fino ad oggi ottenuti, consapevoli delle nostre capacità tecniche e mentali”. Sono queste le parole con cui Loris Pedroni, presidente della sezione della Spezia, ha dato inizio al raduno sezionale che ha inaugurato la Stagione 2018/2019. Grazie all’impegno profuso da Pedroni ed alla straordinaria location di Castelnuovo Magra, i ragazzi hanno potuto dare inizio al meglio ad un altro anno di sport e passione.

Nella giornata di sabato gli arbitri in forza alla sezione hanno dovuto affrontare i test atletici ed i quiz regolamentari. Gli associati hanno raggiunto in entrambe le prove ottimi risultati e, in particolare, si sono distinti Claudio Garbusi per quanto riguarda la parte atletica e Christopher Terenziani ed Luca Ugolini nella conoscenza del regolamento. Il raduno è poi proseguito nella giornata di domenica, con diversi ospiti presenti e con il Presidente Pedroni a fare gli onori di casa. Presente il sindaco di Castelnuovo Magra, Daniele Montebello, che non ha voluto mancare a questo importante appuntamento e che ha portato i saluti istituzionali, e il delegato provinciale della FIGC, che ha voluto far sentire la vicinanza della Federazione al movimento arbitrale.



Riccardo Camiciottoli, associato della sezione di Firenze ed osservatore arbitrale in forza alla Can Pro, nonché componente del settore tecnico, ha permesso a tutti gli arbitri, assistenti ed osservatori di conoscere le novità regolamentari di questa stagione, contenute nella circolare 1. I ragazzi poi hanno avuto occasione di mettersi alla prova e crescere in un ampio dibattito nato grazie alla visione di episodi e situazioni particolari forniti dal settore tecnico. Rilevante intervento anche del giudice sportivo locale, che ha evidenziato l'importanza di una corretta redazione del referto al fine di una congrua decisione dei provvedimenti e delle sanzioni da adottare.



Ha concluso la mattinata il saluto di Davide Giampetruzzi, componente del Comitato regionale arbitri Liguria, che ha lasciato agli associati queste parole: “Non si cresce solo con lo studio del regolamento, ma soprattutto con il confronto, che per essere efficace deve essere costruttivo; ovvero partecipando agli incontri, vivendo la propria Sezione e mettendosi costantemente in discussione senza avere la presunzione di sentirsi arrivati”. Dopo il pranzo conviviale di fine raduno, arbitri ed osservatori sono pronti per partire insieme per una nuova stagione, si spera carica di soddisfazioni ed ottimi risultati.