Tesser: “Le occasioni più nitide sono state le nostre”

La Spezia - “Un partita equilibrata in cui abbiamo avuto le occasioni più nitide, quella di Ciurria e quella di Misuraca. All’andata noi segnammo e loro no, oggi è andata diversamente. Del Pordenone sono molto contento, i ragazzi sono andati molto bene. Lo Spezia è un po’ cambiato rispetto all’andata, ora gioca molto più in verticale”. Mister Attilio Tesser premia i suoi con parole dolci e si tiene l’onore della armi. Anzi, sente di aver visto una partita che poteva finire diversamente. “Contro il Pescara avevamo toppato, non c’eravamo in campo. Questa invece ce la siamo giocata, ho visto una reazione. Sono due sconfitte, ma il nostro obiettivo è quello di inizio stagione. Non abbiamo ancora mai vissuto crisi, ora forse sta arrivando. Ci prepariamo alla prossima partita che è la più importante della stagione. Il mercato? Abbiamo mantenuto l’ossatura dell’anno scorso, cercando di migliorarsi per prevenire l’eventuale calo di prestazione di alcuni calciatori”.