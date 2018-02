Terzo trofeo "Silvia Bersezio", indoor rowing speciale a Sarzana

La Spezia - Riparte l’attività del canottaggio speciale, sabato 24 febbraio a Sarzana con il 1° Meeting Nazionale Indoor Rowing. La missione Sportiva – 3° Coppa Silvia Bersezio di questo 2018, organizzata della missione sportiva del Presidente Don Franco Martini con la collaborazione della Società Canottieri Velocior presieduta da Domenico Rollo, Special Olympics Canottaggio e UISP Canottaggio Nazionale con il patrocinio della Provincia della Spezia.

L’iniziativa ha subito avuto grande adesione da parte di tutte le società che arriveranno da tutta Italia, saranno presenti Canottieri Armida, Reale Canottieri Tevereremo, Canottieri Lazio, Canottieri S, Miniato (PI), Sportlandia Livorno, Nessuno Escluso Sarzana, e ovviamente gli atleti della Missione Sportiva e Canottieri Velocior 1883 in rappresentanza di oltre settanta atleti.



L’evento si svolgerà presso il Salone della Missione a Sarzana sabato 24 febbraio con la sfilata di tutti i team con inizio alle ore 9.30 e dopo la lettura del giuramento dell’atleta Special Olympics alle 10 avranno inizio i preliminari singoli femminili e maschili sui remorgometri sui tempi della durata di uno e due minuti a seguire le staffette per Società unificate di quattro per un minuto e le gare si concluderanno con le finali. Seguiranno le premiazioni con medaglie e trofei per tutti e Antonio Bersezio ex presidente della Canottieri Velocior consegnerà alla società che avrà ottenuto i migliori risultati, avrà il numero maggiore di partecipanti ed proverrà da più distante la 3° Coppa Silvia Bersezio indimenticata amica degli atleti speciali.

Grande Emozione e soddisfazione da parte dello staff organizzatore della Missione Sportiva, Alessandra Restello ed Andrea Cerretti che hanno fortemente voluto portare nella Città di Sarzana questo primo evento nazionale di Indoor rowing al quale ha subito aderito con orgoglio i tecnici Francesco Bernul e Rebecca Corsoni e referente della Canottieri Velocior canottaggio speciale Pino Cocco.



“Ringraziamo i team che hanno aderito e con la loro presenza danno lustro a questa iniziativa con il ritorno nella nostra Provincia di una manifestazione di Canottaggio Speciale – esordiscono gli organizzatori – Un forte ringraziamento va al Tecnico Nazionale Paolo Ramoni per aver inserito questo Meeting in un calendario molto denso di manifestazioni con l’obbiettivo di assegnare ad ogni team l’onore di ospitare un evento Special di canottaggio per fare sempre più conoscere la disciplina del canottaggio unificato”.



Concludono gli organizzatori: “Non mancheranno momenti di divertimento e convivialità, alla fine delle performance sportive tutti a pranzo presso la Missione Sportiva e poi musica per far ballare atleti, tecnici, volontari e famigliare nello spirito e nell’obbiettivo Special Olympics, l’iniziativa è aperta a tutti, vi aspettiamo numerosi per sostenere ed incitare tutti gli atleti”.