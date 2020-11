La Spezia - Cinque risultati utili nelle ultime sei partite, tre giornate muovendo la classifica con una vittoria e due pareggi. Continua il momento positivo dello Spezia che, con il punto di Cagliari, sale a 10 punti in classifica e raggiunge Udinese, Benevento e Sampdoria (una partita in meno) salendo al 14esimo posto in classifica. Spezia a +5 sulla zona retrocessione ma con Genoa e Torino che devono ancora giocare.