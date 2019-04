Terzi tocca quota 151 e ora va a caccia di Bordin e Cappelli

La Spezia - Una maglia celebrativa per il traguardo delle centocinquanta presenze di Claudio Terzi con la maglia dello Spezia. E' stata consegnata ieri pomeriggio al capitano aquilotto dal vicepresidente Andrea Corradino prima della partita contro l'Ascoli. Con l'impegno di ieri pomeriggio il difensore tocca quota 151 presenze totali e vede ormai un altro grande capitano del passato come Roberto Bordin da vicino, a quota 158. In teoria potrebbe già raggiungerlo in questa stagione se gli aquilotti riuscissero a raggiungere i play-off e poi a fare almeno un po' di strada. Per quanto riguarda invece le sole presenze in serie B, Terzi tocca le 136 presenze che valgono il decimo posto di tutti i tempi. A tiro ci sono adesso Giulio Cappelli (1928-1933; 1939), Guido Zuliani (1935-1942) ed Eraldo Borrini (1938-1944; 1947).