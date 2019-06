Terzi, settimana prossima incontro per il rinnovo del contratto

La Spezia - Giocatore bandiera, nei fatti e anche per i regolamenti. E' quello che Claudio Terzi diventerebbe dal prossimo anno se indosserà ancora la maglia dello Spezia. Ipotesi sempre più possibile dopo l'investitura di Vincenzo Italiano a tecnico aquilotto. L'anno scorso si era dovuto inventare un mediano d'ordine come Anthony Taugourdeau in difesa per potersi garantire un po' di palleggio a partire dal confine della propria area di rigore. La prossima stagione dovrebbe non averne bisogno con il 35enne capitano a gestire quella delicata fase di costruzione.

Appuntamento la prossima settimana a Milano o alla Spezia tra Guido Angelozzi e il procuratore Vincenzo Rispoli, avvocato genovese, per la fumata bianca. I due si conoscono da trent'anni, l'operazione è già stata impostata nelle scorse settimane e potrebbe andare in porto. Terzi, alla quinta stagione nello Spezia, sarebbe oltretutto giocatore bandiera e quindi non occuperebbe posto in lista A.