La Spezia - Claudio Terzi gioca la partita numero 200 con la maglia dello Spezia oggi pomeriggio a Cesena contro la Lazio. Il club ha omaggiato il capitano con una targa che ricorda il traguardo raggiunto. Ma c'è di più. Nel pre partita il direttore tecnico Mauro Meluso ha annunciato che anche per il 36enne difensore sono in corso ragionamenti per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021. Potrebbe quindi non essere l'ultima stagione con le scarpette ai piedi per Terzi.