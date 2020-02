Terzi per la difesa come fu Di Natale per l’attacco. “Un grande esempio”

La Spezia - La scorsa stagione si spiegarono i progressi dei giovani attaccanti - Okereke, Pierini e lo stesso Gyasi - con il lavoro di Antonio Di Natale, oltre che quello di Marino. Oggi la difesa ha un segreto che accompagna i dettami di Vincenzo Italiano. E’ Claudio Terzi, capitano e bandiera, meno impiegato nelle ultime settimane ma il cui tocco è fondamentale. Lo riconosce anche Riccardo Marchizza: “Per noi averlo in rosa è un privilegio. Non è un calciatore di serie B per la qualità che ha, lo dimostra i suo curriculum. Ci aiuta tanto durante gli allenamenti: ci è sempre vicino, è sempre partecipe con la voce. Un esempio per tutti noi, rimane concentrato anche se gioca meno in questo periodo. Lavora sempre al massimo, mai saltato un allenamento. Davvero uno stimolo importante”. Con contratto appena rinnovato, c’è da pensare che il suo contributo servirà anche in campo entro la fine di una stagione ancora lunga.