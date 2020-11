Terzi, il Bologna e la Coppa Italia: 18 anni da pro per il capitano

La Spezia - Dovrebbe essere tra quelli che tireranno il fiato mercoledì pomeriggio. Ma è comunque un passaggio notevole quello dei 18 anni da professionista di Claudio Terzi. Il capitano 36enne dello Spezia ritrova il Bologna, con cui ha esordito dal primo minuto proprio in Coppa Italia nel 2002. Si giocava a Vicenza contro la squadra di Mandorlini, che aveva lasciato lasciato lo Spezia dopo un triennio. Il difensore era un prodotto del vivaio rossoblù di 18 anni e mezzo che si affacciava al calcio vero, scelto da Guidolin per quell'impegno infrasettimanale.

"Me lo ricordo nel settore giovanile del Bologna perché a 16 anni aveva già quell'intelligenza calcistica, la capacità di giocare in anticipo, di leggere le situazioni prima di tutti", ha detto di lui Giancarlo Marocchi sabato scorso dopo Spezia-Atalanta, in cui ha giocato un'ennesima partita con lode. Il vero esordio era in verità avvenuto quattro giorni prima in campionato: una manciata di secondi finali nel 3-0 contro il Modena. Terzi potrebbe raggiungere le 200 presenze con lo Spezia entro la fine dell'anno solare.