Terzi fuori tutto febbraio, Farias rischia di saltare Spezia-Milan

La Spezia - Lesione all'adduttore della gamba destra. E' questo l'esito del problema muscolare patito dal capitano Claudio Terzi durante la partita di campionato contro il Sassuolo. Il 36enne dovrà rimanere fermo quantomeno tutto il mese di febbraio, con la prospettiva di tornare per Spezia-Benevento del prossimo 6 marzo se non già contro la Juventus. Problemi anche per Diego Farias che ha riportato una distrazione post-traumatica di basso grado all'adduttore sinistro. Il brasiliano è in dubbio per sabato contro la capolista Milan.