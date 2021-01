Terzi e Dzeko superstiti di quella partita del 2015. E Acampora...

La Spezia - In quanto a rosa, era forse più forte la Roma che lo Spezia affrontò in Coppa Italia nel dicembre 2015. Non c'era Totti, infortunato quel giorno e in tribuna, De Rossi e Florenzi entrarono a partita in corso. C'era Edin Dzeko, insieme a Claudio Terzi rappresentano gli unici due superstiti dei ventidue iniziali. C'è un'altra costante: i problemi dello Spezia sulla fascia destra. Sì perché a rendere l'impresa di Mimmo Di Carlo tale, c'è anche il fatto che gli aquilotti (allora in serie B) si presentarono all'Olimpico con grossi problemi di formazione.

Sulla fascia giocò Josip Misic, meteora croata utilizzata praticamente solo in quel mese e poi relegato tra panchina e tribuna. Fu un 4-4-2 strategico, schierato per bloccare le fasce di Rudi Garcia e arrivare ai rigori. Lo Spezia aveva insistito sui penalty in allenamento: dei cinque che si presentarono al dischetto non sbagliò nessuno. Di là tradirono Pjanic e Dzeko. L'ultimo a presentarsi agli undici metri fu Gennaro Acampora, terzo superstite di quel match. In porta c'era De Sanctis, che oggi combatte una sfida ben più probante e a cui va il pensiero di tutti.



16 dicembre 015

ROMA-SPEZIA 0-0 (2-4 cr)



ROMA (4-3-3)

De Sanctis; Maicon, Castan, Rüdiger, Emerson (dal 34' s.t. Digne); Pjanic, Vainqueur (dal 19' s.t. De Rossi), Uçan; Salah, Dzeko, Iturbe (dal 15' s.t. Florenzi). A disp. Szczesny, Lobont, Gyomber, Manolas, D'Urso, Di Livio, Nainggolan, Sadiq, Iago).

All. Rudi Garcia

SPEZIA (4-4-2)

Chichizola; Martic, Valentini, Terzi, Migliore; Misic (dal 33' Ciurria), Brezovec (dal 21' s.t. Juande), Canadija, Situm; Catellani (dall'8' pts Acampora); Nené. A disp. Sluga, Coric, Postigo, Milos, Piccolo, Rossi, Errasti, Tamas, Dentello Azzi).

All. Domenico Di Carlo