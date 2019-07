Terzi e Capradossi, con loro è un altro Spezia

La Spezia - Con loro due in campo contemporaneamente raddoppiano i punti conquistati e si dimezzano i gol subiti. La storia del primo campionato con una difesa a quattro e Claudio Terzi schierato al fianco di Elio Capradossi dice questo. Numeri che tengono conto delle 16 partita giocate assieme dai due centrali, ma non raccontano di come nel finale di campionato l'ormai ex romanista non sia mai riuscito a tornare nella forma smagliante dell'autunno precedente. Tuttavia, anche con una condizione precaria, la condotta tenuta dallo Spezia con Terzi e Capradossi titolari non lascia dubbio sull'affiatamento tra i due.

La media punti con il giovane e l'esperto in distinta è stata infatti di 1.5 punti a partita, con soli 11 gol subiti in 16 uscite. Quando la coppia è scoppiata, il raccolto è calato drasticamente: 0.68 punti a partita e 33 gol al passivo in 21 occasioni. In fatto di punti questo significa che dei 51 totalizzati dalla squadra di Pasquale Marino, la stragrande maggioranza è stata conquistata con Terzi e Capradossi in campo. Se invece che per meno di metà campionato fossero stati a disposizione per l'intera stagione, la storia di tutta un'annata poteva essere davvero un'altra.



E poi c'è Marchizza.... Vincenzo Italiano vuole almeno un centrale che sa giocare il pallone sempre in campo. Per questo ha chiesto la conferma Terzi, per questo Angelozzi è andato a prendere subito Riccardo Marchizza dal Sassuolo. A dispetto di un'altezza di quasi un metro e novanta, l'ennesimo romano in rosa nello Spezia è infatti un difensore dai piedi buoni. Non a caso nelle giovanili giocava spesso come regista di centrocampo. Mancino di piede, di fatto può giocare sia con Terzi che con Capradossi, Erlic o Ceccaroni alla bisogna. Alla fine potrebbe essere lui a ritagliarsi il ruolo di titolare. Ceccaroni non è novità per i tifosi, lo sarà invece Erlic pronto a sfruttare la prima vera occasione in serie B.