Terzi e Bellusci squalificati, maxi multa al Lecce per intemperanze

La Spezia - Palermo-Spezia senza i leader delle rispettive difese. Claudio Terzi e Giuseppe Bellusci salteranno la sfida del prossimo turno al "Renzo Barbera", fermati dal giudice sportivo. Con loro ci sono anche Lomardi (Venezia) per due turni e poi Lopez (Salernitana), Sabelli (Brescia), Agnelli (Foggia), Carraro (Perugia), Castrovilli (Cremonese), Dermaku (Cosenza), Djuric (Salernitana), Gonnelli (Livorno), Gyomber (Perugia), Lee (Verona), Memushaj (Pescara) e Tachtsidis (Lecce). Multe per 13mila euro al Lecce per fumogeni in campo e per aver permesso a una persona non identificata di avvicinare il quarto uomo.